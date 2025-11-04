Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Commerzbank Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 32,33€ EUR. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,63 %.