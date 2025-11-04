    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Commerzbank Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 32,33 EUR. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,63 %.

    Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Warburg Research 30,00 -6,63 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 35,00 +8,93 % -
    RBC 33,00 +2,71 % 14.10.2025
    WARBURG RESEARCH 30,00 -6,63 % 17.10.2025
    GOLDMAN SACHS 33,00 +2,71 % 20.10.2025
    JPMORGAN 33,00 +2,71 % 21.10.2025

    Commerzbank

    Aktie kaufen oder verkaufen Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 6 Analysten die Commerzbank Aktie eingestuft.