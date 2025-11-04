Aktie kaufen oder verkaufen
Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Commerzbank Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 32,33€ EUR. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,63 %.
Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|30,00€
|-6,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+8,93 %
|-
|RBC
|33,00€
|+2,71 %
|14.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|-6,63 %
|17.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|33,00€
|+2,71 %
|20.10.2025
|JPMORGAN
|33,00€
|+2,71 %
|21.10.2025
-1,09 %
+5,05 %
-0,72 %
+0,03 %
+94,50 %
+292,72 %
+639,60 %
+196,74 %
-65,50 %
