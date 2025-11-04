T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die T-Mobile US Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 229,17€ EUR. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,71 %.