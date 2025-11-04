Aktie kaufen oder verkaufen
T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die T-Mobile US Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 229,17€ EUR. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,71 %.
Analysten und Kursziele für die T-Mobile US Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|270,00€
|+32,80 %
|-
|RBC
|270,00€
|+32,80 %
|13.10.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+47,55 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|265,00€
|+30,34 %
|24.10.2025
|RBC
|270,00€
|+32,80 %
|24.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2025
-0,22 %
-6,66 %
-9,69 %
-13,99 %
-14,10 %
+16,37 %
+84,33 %
+397,20 %
+1.332,80 %
