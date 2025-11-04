    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsT-Mobile US AktievorwärtsNachrichten zu T-Mobile US

    T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die T-Mobile US Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 229,17 EUR. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,71 %.

    Analysten und Kursziele für die T-Mobile US Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 270,00 +32,80 % -
    RBC 270,00 +32,80 % 13.10.2025
    JPMORGAN 300,00 +47,55 % 23.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 265,00 +30,34 % 24.10.2025
    RBC 270,00 +32,80 % 24.10.2025
    DZ BANK - - 28.10.2025

    T-Mobile US

    -0,22 %
    -6,66 %
    -9,69 %
    -13,99 %
    -14,10 %
    +16,37 %
    +84,33 %
    +397,20 %
    +1.332,80 %
    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU

    RSS-Feed abonnieren

    Aktie kaufen oder verkaufen T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 6 Analysten die T-Mobile US Aktie eingestuft.