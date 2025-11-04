Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.

18 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 60,90€ EUR. Die Kion Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,21 %.