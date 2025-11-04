    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.
    18 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 60,90 EUR. Die Kion Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,21 %.

    Analysten und Kursziele für die Kion Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital 66,00 +2,72 % -
    JPMorgan 64,00 -0,39 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 65,00 +1,17 % -
    BARCLAYS 66,00 +2,72 % 02.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 62,00 -3,50 % 02.10.2025
    JPMORGAN 64,00 -0,39 % 03.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 65,00 +1,17 % 06.10.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 65,00 +1,17 % 06.10.2025
    WARBURG RESEARCH 64,00 -0,39 % 06.10.2025
    BERENBERG 54,00 -15,95 % 08.10.2025
    DZ BANK - - 14.10.2025
    JPMORGAN 64,00 -0,39 % 23.10.2025
    JEFFERIES 62,00 -3,50 % 30.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 62,00 -3,50 % 30.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 66,00 +2,72 % 30.10.2025
    JPMORGAN 64,00 -0,39 % 30.10.2025
    UBS 65,00 +1,17 % 30.10.2025
    UBS 70,00 +8,95 % 30.10.2025
    WARBURG RESEARCH 64,00 -0,39 % 30.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 66,00 +2,72 % 31.10.2025

    Kion Group

    -2,72 %
    +9,35 %
    +5,98 %
    +18,89 %
    +71,41 %
    +164,62 %
    -9,88 %
    +45,71 %
    +112,03 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888

