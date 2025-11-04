Aktie kaufen oder verkaufen
Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 60,90€ EUR. Die Kion Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,21 %.
Analysten und Kursziele für die Kion Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|66,00€
|+2,72 %
|-
|JPMorgan
|64,00€
|-0,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00€
|+1,17 %
|-
|BARCLAYS
|66,00€
|+2,72 %
|02.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|62,00€
|-3,50 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|64,00€
|-0,39 %
|03.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|65,00€
|+1,17 %
|06.10.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|65,00€
|+1,17 %
|06.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|64,00€
|-0,39 %
|06.10.2025
|BERENBERG
|54,00€
|-15,95 %
|08.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.10.2025
|JPMORGAN
|64,00€
|-0,39 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|62,00€
|-3,50 %
|30.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|62,00€
|-3,50 %
|30.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00€
|+2,72 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|64,00€
|-0,39 %
|30.10.2025
|UBS
|65,00€
|+1,17 %
|30.10.2025
|UBS
|70,00€
|+8,95 %
|30.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|64,00€
|-0,39 %
|30.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|66,00€
|+2,72 %
|31.10.2025
-2,72 %
+9,35 %
+5,98 %
+18,89 %
+71,41 %
+164,62 %
-9,88 %
+45,71 %
+112,03 %
