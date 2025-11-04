Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 29,90€ EUR. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,16 %.
Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|32,00€
|+35,02 %
|-
|Deutsche Bank
|33,00€
|+39,24 %
|-
|JPMORGAN
|32,00€
|+35,02 %
|01.10.2025
|JEFFERIES
|31,00€
|+30,80 %
|01.10.2025
|UBS
|43,00€
|+81,43 %
|03.10.2025
|RBC
|-
|-
|12.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00€
|+39,24 %
|14.10.2025
|UBS
|43,00€
|+81,43 %
|14.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|52,00€
|+119,41 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|24.10.2025
-3,04 %
-11,69 %
-14,07 %
-8,05 %
-16,94 %
-5,69 %
-72,84 %
-27,63 %
-0,78 %
