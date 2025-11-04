Aktie kaufen oder verkaufen
DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Zur Rose Group AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 8,43€ EUR. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,06 %.
Analysten und Kursziele für die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|7,00€
|+22,97 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|+110,80 %
|06.10.2025
|UBS
|5,00€
|-12,17 %
|16.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00€
|+40,54 %
|16.10.2025
|BAADER BANK
|10,00€
|+75,67 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|+110,80 %
|16.10.2025
-3,21 %
-3,49 %
-14,00 %
-30,60 %
-52,90 %
-27,30 %
-92,57 %
-87,92 %
