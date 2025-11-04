DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 8,43€ EUR. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,06 %.