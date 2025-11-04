UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 34,70€ EUR. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,15 %.