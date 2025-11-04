Aktie kaufen oder verkaufen
UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 34,70€ EUR. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,15 %.
Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|MORGAN STANLEY
|28,00€
|-15,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|36,00€
|+9,09 %
|-
|BARCLAYS
|29,00€
|-12,12 %
|02.10.2025
|RBC
|34,00€
|+3,03 %
|06.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|36,00€
|+9,09 %
|08.10.2025
|JEFFERIES
|37,00€
|+12,12 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|38,00€
|+15,15 %
|29.10.2025
|JPMORGAN
|38,00€
|+15,15 %
|29.10.2025
|RBC
|34,00€
|+3,03 %
|29.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00€
|+12,12 %
|31.10.2025
