    Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Scout24 SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 130,67 EUR. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,69 %.

    Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 146,00 +44,91 % -
    JPMorgan 146,00 +44,91 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 132,00 +31,02 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 132,00 +31,02 % -
    JPMORGAN 146,00 +44,91 % 06.10.2025
    JEFFERIES 100,00 -0,74 % 30.10.2025
    UBS 113,00 +12,16 % 30.10.2025
    JPMORGAN 146,00 +44,91 % 30.10.2025
    JPMORGAN 146,00 +44,91 % 30.10.2025
    RBC 125,00 +24,07 % 30.10.2025
    JEFFERIES 106,00 +5,21 % 31.10.2025
    RBC 130,00 +29,03 % 31.10.2025

    Scout24

    -2,18 %
    -1,95 %
    -4,20 %
    -13,45 %
    +21,18 %
    +98,42 %
    +44,56 %
    +229,79 %
    +229,43 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8



