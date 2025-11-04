Aktie kaufen oder verkaufen
Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Scout24 SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 130,67€ EUR. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,69 %.
Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|146,00€
|+44,91 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|100,00€
|-0,74 %
|30.10.2025
|UBS
|113,00€
|+12,16 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|146,00€
|+44,91 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|146,00€
|+44,91 %
|30.10.2025
|RBC
|125,00€
|+24,07 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|106,00€
|+5,21 %
|31.10.2025
|RBC
|130,00€
|+29,03 %
|31.10.2025
