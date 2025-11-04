    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    Aktie kaufen oder verkaufen

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 357,20 EUR. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,94 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ferrari N.V.!
    Long
    310,92€
    Basispreis
    2,67
    Ask
    × 11,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    364,11€
    Basispreis
    3,05
    Ask
    × 11,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 420,00 +23,38 % -
    Analyst 460,00 +35,14 % -
    UBS - - 02.10.2025
    JPMORGAN - - 09.10.2025
    UBS - - 09.10.2025
    JEFFERIES 420,00 +23,38 % 09.10.2025
    RBC 475,00 +39,54 % 09.10.2025
    RBC 475,00 +39,54 % 09.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 500,00 +46,89 % 10.10.2025
    RBC 460,00 +35,14 % 10.10.2025
    BERENBERG 484,00 +42,19 % 15.10.2025
    RBC 460,00 +35,14 % 16.10.2025
    RBC 460,00 +35,14 % 16.10.2025
    BERENBERG 399,00 +17,22 % 19.10.2025
    JEFFERIES 345,00 +1,35 % 21.10.2025

    Ferrari

    -1,12 %
    -3,37 %
    -19,28 %
    -11,12 %
    -22,11 %
    +71,12 %
    +104,31 %
    +608,97 %
    +590,73 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 352,70, was eine Steigerung von +4,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 15 Analysten die Ferrari Aktie eingestuft.