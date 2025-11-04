Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 357,20€ EUR. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,94 %.