Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 357,20€ EUR. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,94 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|420,00€
|+23,38 %
|-
|Analyst
|460,00€
|+35,14 %
|-
|UBS
|-
|-
|02.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|09.10.2025
|UBS
|-
|-
|09.10.2025
|JEFFERIES
|420,00€
|+23,38 %
|09.10.2025
|RBC
|475,00€
|+39,54 %
|09.10.2025
|RBC
|475,00€
|+39,54 %
|09.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|500,00€
|+46,89 %
|10.10.2025
|RBC
|460,00€
|+35,14 %
|10.10.2025
|BERENBERG
|484,00€
|+42,19 %
|15.10.2025
|RBC
|460,00€
|+35,14 %
|16.10.2025
|RBC
|460,00€
|+35,14 %
|16.10.2025
|BERENBERG
|399,00€
|+17,22 %
|19.10.2025
|JEFFERIES
|345,00€
|+1,35 %
|21.10.2025
-1,12 %
-3,37 %
-19,28 %
-11,12 %
-22,11 %
+71,12 %
+104,31 %
+608,97 %
+590,73 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte