Aktie kaufen oder verkaufen
Sartorius Stedim Biotech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Sartorius AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Stedim Biotech Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Stedim Biotech Aktie beträgt 231,67€ EUR. Die Sartorius Stedim Biotech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,75 %.
Analysten und Kursziele für die Sartorius Stedim Biotech Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|220,00€
|+9,92 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|229,00€
|+14,41 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|225,00€
|+12,42 %
|16.10.2025
|RBC
|230,00€
|+14,91 %
|16.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|246,00€
|+22,91 %
|20.10.2025
|BARCLAYS
|240,00€
|+19,91 %
|30.09.2025
-1,13 %
-6,44 %
-0,40 %
+14,18 %
+2,86 %
-35,79 %
-40,05 %
+263,75 %
+3.497,82 %
