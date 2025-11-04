    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Stedim Biotech AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

    Sartorius Stedim Biotech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Sartorius AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Stedim Biotech Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Stedim Biotech Aktie beträgt 231,67 EUR. Die Sartorius Stedim Biotech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,75 %.

    Analysten und Kursziele für die Sartorius Stedim Biotech Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 220,00 +9,92 % 09.10.2025
    JEFFERIES 229,00 +14,41 % 16.10.2025
    JPMORGAN 225,00 +12,42 % 16.10.2025
    RBC 230,00 +14,91 % 16.10.2025
    GOLDMAN SACHS 246,00 +22,91 % 20.10.2025
    BARCLAYS 240,00 +19,91 % 30.09.2025

    Sartorius Stedim Biotech

    -1,13 %
    -6,44 %
    -0,40 %
    +14,18 %
    +2,86 %
    -35,79 %
    -40,05 %
    +263,75 %
    +3.497,82 %
    ISIN:FR0013154002WKN:A2AJKS





    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
