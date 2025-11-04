    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsValeo AktievorwärtsNachrichten zu Valeo

    Valeo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Longfin Media - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Valeo Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Valeo Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Valeo Aktie beträgt 12,50 EUR. Die Valeo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,44 %.

    Analysten und Kursziele für die Valeo Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 12,00 -2,62 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 12,00 -2,62 % 07.10.2025
    JEFFERIES 8,00 -35,08 % 23.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 11,00 -10,73 % 23.10.2025
    JPMORGAN 22,00 +78,54 % 23.10.2025
    JEFFERIES 10,00 -18,85 % 27.10.2025

    Valeo

    -1,67 %
    +2,09 %
    +14,53 %
    +27,98 %
    +37,64 %
    -27,69 %
    -53,14 %
    -73,90 %
    -86,74 %
    ISIN:FR0013176526WKN:A2ALDB



