Valeo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Valeo Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Valeo Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Valeo Aktie beträgt 12,50€ EUR. Die Valeo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,44 %.