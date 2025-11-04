Aktie kaufen oder verkaufen
Valeo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Longfin Media - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Valeo Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Valeo Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Valeo Aktie beträgt 12,50€ EUR. Die Valeo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,44 %.
Analysten und Kursziele für die Valeo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00€
|-2,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00€
|-2,62 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|8,00€
|-35,08 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00€
|-10,73 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|22,00€
|+78,54 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|10,00€
|-18,85 %
|27.10.2025
-1,67 %
+2,09 %
+14,53 %
+27,98 %
+37,64 %
-27,69 %
-53,14 %
-73,90 %
-86,74 %
