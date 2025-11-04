    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group

    ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 22,89 EUR. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,09 %.

    Analysten und Kursziele für die ING Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 20,00 -9,05 % -
    RBC 22,00 +0,05 % 07.10.2025
    BARCLAYS 24,00 +9,14 % 07.10.2025
    UBS 24,00 +9,14 % 07.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 20,00 -9,05 % 15.10.2025
    RBC 22,00 +0,05 % 30.10.2025
    UBS 24,00 +9,14 % 30.10.2025
    UBS 25,00 +13,69 % 30.10.2025
    RBC 25,00 +13,69 % 31.10.2025

    ING Group

    -1,05 %
    +5,26 %
    -1,47 %
    +11,02 %
    +38,69 %
    +104,05 %
    +235,82 %
    +64,57 %
    +1.797,47 %
    ISIN:NL0011821202WKN:A2ANV3

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
