ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 22,89€ EUR. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,09 %.
Analysten und Kursziele für die ING Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|-9,05 %
|-
|RBC
|22,00€
|+0,05 %
|07.10.2025
|BARCLAYS
|24,00€
|+9,14 %
|07.10.2025
|UBS
|24,00€
|+9,14 %
|07.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|-9,05 %
|15.10.2025
|RBC
|22,00€
|+0,05 %
|30.10.2025
|UBS
|24,00€
|+9,14 %
|30.10.2025
|UBS
|25,00€
|+13,69 %
|30.10.2025
|RBC
|25,00€
|+13,69 %
|31.10.2025
