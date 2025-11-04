ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 22,89€ EUR. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,09 %.