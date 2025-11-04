Aktie kaufen oder verkaufen
Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 157,13€ EUR. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +131,08 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Redcare Pharmacy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|150,00€
|+120,59 %
|-
|Analyst
|175,00€
|+157,35 %
|-
|UBS
|82,00€
|+20,59 %
|-
|Barclays Capital
|140,00€
|+105,88 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|214,00€
|+214,71 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|214,00€
|+214,71 %
|-
|UBS
|82,00€
|+20,59 %
|06.10.2025
|BAADER BANK
|175,00€
|+157,35 %
|06.10.2025
|BARCLAYS
|140,00€
|+105,88 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|150,00€
|+120,59 %
|06.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|214,00€
|+214,71 %
|07.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|214,00€
|+214,71 %
|23.10.2025
|UBS
|82,00€
|+20,59 %
|29.10.2025
|BAADER BANK
|175,00€
|+157,35 %
|29.10.2025
|JEFFERIES
|150,00€
|+120,59 %
|29.10.2025
-6,32 %
-15,77 %
-16,09 %
-31,33 %
-53,09 %
+75,15 %
-55,14 %
+105,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte