    Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Adobe Stock

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 157,13 EUR. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +131,08 %.

    Analysten und Kursziele für die Redcare Pharmacy Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 150,00 +120,59 % -
    Analyst 175,00 +157,35 % -
    UBS 82,00 +20,59 % -
    Barclays Capital 140,00 +105,88 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 214,00 +214,71 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 214,00 +214,71 % -
    UBS 82,00 +20,59 % 06.10.2025
    BAADER BANK 175,00 +157,35 % 06.10.2025
    BARCLAYS 140,00 +105,88 % 06.10.2025
    JEFFERIES 150,00 +120,59 % 06.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 214,00 +214,71 % 07.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 214,00 +214,71 % 23.10.2025
    UBS 82,00 +20,59 % 29.10.2025
    BAADER BANK 175,00 +157,35 % 29.10.2025
    JEFFERIES 150,00 +120,59 % 29.10.2025

    Redcare Pharmacy

    -6,32 %
    -15,77 %
    -16,09 %
    -31,33 %
    -53,09 %
    +75,15 %
    -55,14 %
    +105,48 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
