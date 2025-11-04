    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev

    Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
    14 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 61,79 EUR. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,07 %.

    Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMORGAN - - 03.10.2025
    JEFFERIES 63,00 +18,35 % 08.10.2025
    JPMORGAN - - 09.10.2025
    RBC 72,00 +35,26 % 09.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 82,00 +54,05 % 21.10.2025
    BARCLAYS 88,00 +65,32 % 30.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 82,00 +54,05 % 30.10.2025
    GOLDMAN SACHS 72,00 +35,26 % 30.10.2025
    JEFFERIES 63,00 +18,35 % 30.10.2025
    JEFFERIES 64,00 +20,23 % 30.10.2025
    JPMORGAN 75,00 +40,90 % 30.10.2025
    RBC 72,00 +35,26 % 30.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 64,00 +20,23 % 31.10.2025
    UBS 68,00 +27,75 % 31.10.2025

    Anheuser-Busch InBev

    -0,53 %
    -0,19 %
    +3,14 %
    +5,08 %
    -5,09 %
    +3,47 %
    +13,70 %
    -51,80 %
    +55,59 %
    ISIN:BE0974293251WKN:A2ASUV

