Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 61,79€ EUR. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,07 %.
Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|-
|-
|03.10.2025
|JEFFERIES
|63,00€
|+18,35 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|09.10.2025
|RBC
|72,00€
|+35,26 %
|09.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00€
|+54,05 %
|21.10.2025
|BARCLAYS
|88,00€
|+65,32 %
|30.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00€
|+54,05 %
|30.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|72,00€
|+35,26 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|63,00€
|+18,35 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|64,00€
|+20,23 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|75,00€
|+40,90 %
|30.10.2025
|RBC
|72,00€
|+35,26 %
|30.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|64,00€
|+20,23 %
|31.10.2025
|UBS
|68,00€
|+27,75 %
|31.10.2025
