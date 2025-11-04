    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    Aktie kaufen oder verkaufen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die flatexDEGIRO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 35,60 EUR. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,84 %.

    Analysten und Kursziele für die flatexDEGIRO Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Goldman Sachs 36,00 +8,04 % -
    UBS 36,00 +8,04 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 35,00 +5,04 % -
    GOLDMAN SACHS 34,00 +2,04 % 03.10.2025
    UBS 36,00 +8,04 % 09.10.2025
    JEFFERIES 32,00 -3,96 % 21.10.2025
    UBS 36,00 +8,04 % 21.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 35,00 +5,04 % 23.10.2025
    UBS 40,00 +20,05 % 23.10.2025
    GOLDMAN SACHS 36,00 +8,04 % 24.10.2025

    flatexDEGIRO

    -1,98 %
    -3,41 %
    +16,63 %
    +27,60 %
    +149,76 %
    +292,61 %
    +171,93 %
    +874,60 %
    +2.803,11 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 10 Analysten die flatexDEGIRO Aktie eingestuft.