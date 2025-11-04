Aktie kaufen oder verkaufen
flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die flatexDEGIRO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 35,60€ EUR. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,84 %.
Analysten und Kursziele für die flatexDEGIRO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|36,00€
|+8,04 %
|-
|UBS
|36,00€
|+8,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+5,04 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|34,00€
|+2,04 %
|03.10.2025
|UBS
|36,00€
|+8,04 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|32,00€
|-3,96 %
|21.10.2025
|UBS
|36,00€
|+8,04 %
|21.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+5,04 %
|23.10.2025
|UBS
|40,00€
|+20,05 %
|23.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|36,00€
|+8,04 %
|24.10.2025
-1,98 %
-3,41 %
+16,63 %
+27,60 %
+149,76 %
+292,61 %
+171,93 %
+874,60 %
+2.803,11 %
