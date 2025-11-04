flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die flatexDEGIRO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 35,60€ EUR. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,84 %.