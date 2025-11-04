Aktie kaufen oder verkaufen
UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: andersphoto - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 74,14€ EUR. Die UniCredit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,16 %.
Analysten und Kursziele für die UniCredit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|64,00€
|-0,59 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|80,00€
|+24,26 %
|01.10.2025
|BARCLAYS
|71,00€
|+10,28 %
|22.10.2025
|JPMORGAN
|78,00€
|+21,16 %
|22.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|64,00€
|-0,59 %
|23.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|84,00€
|+30,48 %
|27.10.2025
|JPMORGAN
|78,00€
|+21,16 %
|27.10.2025
