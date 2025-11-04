    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNational Grid AktievorwärtsNachrichten zu National Grid

    National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die National Grid Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 11,60 EUR. Die National Grid Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,42 %.

    Analysten und Kursziele für die National Grid Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 11,00 -15,06 % -
    RBC 11,00 -15,06 % 02.10.2025
    JEFFERIES 12,00 -7,34 % 02.10.2025
    JPMORGAN 12,00 -7,34 % 02.10.2025
    JEFFERIES 12,00 -7,34 % 08.10.2025

    National Grid

    -0,77 %
    -1,52 %
    +5,69 %
    +2,36 %
    +9,24 %
    +15,56 %
    +26,64 %
    -0,76 %
    +146,65 %
    ISIN:GB00BDR05C01WKN:A2DQWX

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,55£, was eine Steigerung von +19,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Im Oktober `25 haben 5 Analysten die National Grid Aktie eingestuft.