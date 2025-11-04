Aktie kaufen oder verkaufen
National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die National Grid Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 11,60€ EUR. Die National Grid Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,42 %.
Analysten und Kursziele für die National Grid Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|-15,06 %
|-
|RBC
|11,00€
|-15,06 %
|02.10.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|-7,34 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|12,00€
|-7,34 %
|02.10.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|-7,34 %
|08.10.2025
