Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 36,17€ EUR. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,88 %.
Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|34,00€
|+59,70 %
|03.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|40,00€
|+87,88 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|34,00€
|+59,70 %
|13.10.2025
|UBS
|35,00€
|+64,40 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|40,00€
|+87,88 %
|22.10.2025
|JPMORGAN
|34,00€
|+59,70 %
|30.10.2025
