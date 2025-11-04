    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: AIXTRON

    Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
    18 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die AIXTRON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 13,16 EUR. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,96 %.

    Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 13,00 -18,94 % -
    Warburg Research 15,00 -6,47 % -
    Warburg Research 15,00 -6,47 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 15,00 -6,47 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 15,00 -6,47 % -
    UBS 14,00 -12,70 % 02.10.2025
    JPMORGAN 13,00 -18,94 % 07.10.2025
    JEFFERIES 14,00 -12,70 % 10.10.2025
    WARBURG RESEARCH 15,00 -6,47 % 10.10.2025
    BARCLAYS 12,00 -25,18 % 17.10.2025
    JEFFERIES 14,00 -12,70 % 17.10.2025
    JPMORGAN 13,00 -18,94 % 17.10.2025
    UBS 14,00 -12,70 % 17.10.2025
    JPMORGAN 13,00 -18,94 % 20.10.2025
    WARBURG RESEARCH 15,00 -6,47 % 20.10.2025
    JEFFERIES 14,00 -12,70 % 30.10.2025
    JPMORGAN 13,00 -18,94 % 30.10.2025
    DZ BANK - - 31.10.2025
    UBS 13,00 -18,94 % 31.10.2025

    AIXTRON

    -2,19 %
    +15,52 %
    +1,77 %
    +5,72 %
    +5,13 %
    -39,56 %
    +55,66 %
    +152,27 %
    +157,40 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,43, was eine Steigerung von +5,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Verfasst von Analysten Monitor
    AIXTRON
