AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.

18 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die AIXTRON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 13,16€ EUR. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,96 %.