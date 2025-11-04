Aktie kaufen oder verkaufen
AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die AIXTRON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 13,16€ EUR. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,96 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|13,00€
|-18,94 %
|-
|Warburg Research
|15,00€
|-6,47 %
|-
|Warburg Research
|15,00€
|-6,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|15,00€
|-6,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|15,00€
|-6,47 %
|-
|UBS
|14,00€
|-12,70 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|13,00€
|-18,94 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|14,00€
|-12,70 %
|10.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|15,00€
|-6,47 %
|10.10.2025
|BARCLAYS
|12,00€
|-25,18 %
|17.10.2025
|JEFFERIES
|14,00€
|-12,70 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|13,00€
|-18,94 %
|17.10.2025
|UBS
|14,00€
|-12,70 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|13,00€
|-18,94 %
|20.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|15,00€
|-6,47 %
|20.10.2025
|JEFFERIES
|14,00€
|-12,70 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|13,00€
|-18,94 %
|30.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|31.10.2025
|UBS
|13,00€
|-18,94 %
|31.10.2025
-2,19 %
+15,52 %
+1,77 %
+5,72 %
+5,13 %
-39,56 %
+55,66 %
+152,27 %
+157,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte