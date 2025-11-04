RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der KI-Deal mit Rechenzentrum-Anbieter Iren stärke Microsoft durch beschleunigten Kapazitätsausbau bei guter Kostenkontrolle, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erinnerte daran, dass OpenAI jüngst bei AWS auch Rechenleistung bestellte. Das Rennen um KI-Rechenleistung werde intensiver./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 517,0USD auf Nasdaq (04. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Rishi Jaluria

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 640

Kursziel alt: 640

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

