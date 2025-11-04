JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte den Iren am Montagabend im Nachgang des Quartalsberichts solide Preissignale und starke mittelfristige Aussichten./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 26,69EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:05 Uhr) gehandelt.