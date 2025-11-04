Nemetschek's Q3 2025 Growth Surges, Guidance Reaffirmed
Nemetschek Group's Q3 2025 results showcase a robust financial performance, highlighted by a remarkable 20% revenue surge, fueled by thriving subscription and SaaS growth.
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
- Nemetschek Group reported a 20.0% revenue growth in Q3 2025, reaching EUR 293.1 million, driven by strong subscription/SaaS performance.
- Subscription/SaaS revenues grew by 46.4% to EUR 211.1 million, contributing significantly to the overall revenue increase.
- Annual recurring revenue (ARR) rose by 26.4% to EUR 1,076.7 million, outpacing overall revenue growth.
- EBITDA increased by 33.9% to EUR 95.2 million, with an improved EBITDA margin of 32.5% in Q3 2025.
- Net income for Q3 2025 rose by 40.7% to EUR 55.3 million, resulting in earnings per share of EUR 0.48.
- The Executive Board reconfirmed its revenue outlook for 2025, expecting growth between 20% to 22% and an EBITDA margin around 31%.
The next important date, Release of the quarterly statement (reference date Q3), at Nemetschek is on 04.11.2025.
The price of Nemetschek at the time of the news was 98,78EUR and was down -0,45 % compared with the previous day.
At this time, the index MDAX was at 29.913,54PKT (+0,26 %).
-0,50 %
-3,96 %
-11,29 %
-24,45 %
-1,05 %
+115,05 %
+58,88 %
+624,45 %
+1.780,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte