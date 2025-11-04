Nordex Q3 2025: Starke Margen & robuster Cashflow!
Die Nordex Group setzt im dritten Quartal 2025 neue Maßstäbe: Mit beeindruckenden Margensteigerungen und einem starken Cashflow übertrifft sie die Erwartungen und zeigt ein robustes Wachstum.
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
- Die Nordex Group erzielte im 3. Quartal 2025 ein starkes Ergebnis mit einer deutlichen Margensteigerung und einem robusten freien Cashflow.
- Der Auftragseingang stieg auf 2,2 GW, was einem Wachstum gegenüber dem 3. Quartal 2024 entspricht.
- Das EBITDA erhöhte sich signifikant um 90,1 Prozent auf 136 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge von 8,0 Prozent.
- Der Konzernergebnis stieg auf 52 Mio. Euro, verglichen mit 4 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Der freie Cashflow betrug 149 Mio. Euro im dritten Quartal 2025.
- Die Prognose der EBITDA-Marge für das Gesamtjahr wurde auf 7,5 bis 8,5 Prozent angehoben.
Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz: Ergebnisse 3. Quartal 2025, bei Nordex ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,92 % im Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.913,54PKT (+0,26 %).
