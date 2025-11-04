Nemetschek: Starkes Q3-Wachstum und optimistischer Jahresausblick
Die Nemetschek Group setzt im dritten Quartal 2025 neue Maßstäbe: Mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum und strategischen Akquisitionen festigt sie ihre Marktposition.
- Nemetschek Group verzeichnet im Q3 2025 ein starkes Umsatzwachstum von 20,0% (währungsbereinigt) auf 293,1 Mio. Euro.
- Subskription/SaaS-Umsätze steigen um 46,4% (währungsbereinigt) auf 211,1 Mio. Euro.
- EBITDA steigt überproportional um 33,9% (währungsbereinigt) auf 95,2 Mio. Euro, mit einer verbesserten EBITDA-Marge von 32,5%.
- Ergebnis je Aktie wächst um 40,7% auf 0,48 Euro im Q3.
- Die Übernahme von Firmus AI stärkt die KI-Kompetenz der Nemetschek Group.
- Der Vorstand bekräftigt die angehobene Umsatzprognose für 2025 mit einem Wachstum von 20% bis 22% und einer erwarteten EBITDA-Marge von rund 31%.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Nemetschek ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 98,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.913,54PKT (+0,26 %).
-0,50 %
-3,96 %
-11,29 %
-24,45 %
-1,05 %
+115,05 %
+58,88 %
+624,45 %
+1.780,48 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
