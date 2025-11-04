    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktievorwärtsNachrichten zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
    AT&S überrascht mit starkem Wachstum und übertrifft Erwartungen!

    AT&S steigert Umsatz und plant große Investitionen: Mit einem Umsatzplus von 6 % und ehrgeizigen Zielen für 2026/27 zeigt das Unternehmen Stärke und Weitblick.

    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
    • Umsatz im 1. Halbjahr 2025/26 stieg um 6 % auf 846 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr
    • EBITDA betrug 175 Mio. € mit einer Marge von 20,6 %
    • Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26: 1,7 Mrd. € Umsatz und 23 % EBITDA-Marge
    • Wechselkurse beeinflussten Umsatz, Ergebnis und Eigenkapital stark
    • AT&S plant Investitionen von etwa 250 Mio. € in den Ausbau der IC-Substrat-Produktion
    • Ausblick für 2026/27: Umsatz von 2,1 bis 2,4 Mrd. € und EBITDA-Marge von 24 bis 28 % erwartet

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 04.11.2025.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    +4,65 %
    +11,69 %
    +46,23 %
    +99,15 %
    +113,92 %
    +15,81 %
    +98,71 %
    +126,37 %
    +149,27 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230





