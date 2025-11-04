Rekordumsatz: Unser Wachstum übertrifft den Markt deutlich!
Trotz herausfordernder Bedingungen glänzt Geberit AG mit beeindruckenden Zahlen: Umsatzplus, starker Cashflow und optimistische Jahresprognosen. Ein starkes Zeichen in turbulenten Zeiten!
- Geberit AG erzielte in den ersten neun Monaten 2025 trotz eines anspruchsvollen Umfelds überzeugende Ergebnisse.
- Der Nettoumsatz stieg um 2,0% auf CHF 2’448 Mio., währungsbereinigt um 4,4%.
- Der operative Cashflow (EBITDA) betrug CHF 753 Mio. mit einer EBITDA-Marge von 30,8%; der Rückgang der Marge um 60 Basispunkte ist auf Einmalkosten zurückzuführen.
- Der Gewinn je Aktie sank um 0,8% auf CHF 15.01; ohne Einmalkosten hätte es eine währungsbereinigte Zunahme von 6,7% gegeben.
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Unternehmensleitung ein Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von rund 4,5% und eine EBITDA-Marge von rund 29%.
- Weitere Informationen sind auf der Geberit-Website verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Geberit ist am 04.11.2025.
