Norma Group macht im Quartal nur noch die Hälfte des operativen Gewinns
- Norma leidet unter schwachem Konjunkturumfeld.
- Operatives Ergebnis durch hohe Kosten stark belastet.
- Fehlbetrag von 52 Millionen Euro im fortgeführten Geschäft.
MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma hat im dritten Quartal das schwache Konjunkturumfeld zu spüren bekommen. Zudem belasteten höhere Kosten bei Personal und Logistik das operative Ergebnis. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten für das fortgeführte Geschäft brach um fast die Hälfte auf 3,8 Millionen Euro ein, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. Dabei rechnet der Autozulieferer die Wassermanagement-Sparte heraus, die er an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems verkauft. Dementsprechend wurden auch die Vorjahreswerte angepasst.
Der Umsatz schrumpfte ohne die verkaufte Sparte in den drei Monaten bis Ende September um mehr als 4,3 Prozent auf 197,5 Millionen Euro. Hier belasteten auch ungünstige Wechselkurse die Erlöse - rechnet man diese heraus, dann betrug der Rückgang 1,1 Prozent.
Unter dem Strich rutschte der Konzern wegen eines Wertberichtigungsbedarfs in die Verlustzone. Der Fehlbetrag im fortzuführenden Geschäft betrug 52 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,3 Millionen Euro gemacht. Die Jahresziele für das fortgeführte Geschäft bestätigte das Unternehmen./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 16.571 auf Ariva Indikation (03. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,76 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 419,31 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -8,12 %/+106,74 % bedeutet.
dann lass´ mal lieber die Finger von der Aktie 😉
immerhin ca 940 Stck für ca 13,7 - 4 Mio € ... Norma tut jedem Dividendenfond gut Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Amundi S.A. hat sich 3% zusammen gekauft, die erhoffen sich wohl auch etwas , vermutlich das Meiste über 14€ erworben.