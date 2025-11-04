Norma Group macht im Quartal nur noch die Hälfte des operativen Gewinns

Unter dem Strich rutschte der Konzern wegen eines Wertberichtigungsbedarfs in die Verlustzone. Der Fehlbetrag im fortzuführenden Geschäft betrug 52 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,3 Millionen Euro gemacht. Die Jahresziele für das fortgeführte Geschäft bestätigte das Unternehmen./mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 16.571 auf Ariva Indikation (03. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,76 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 419,31 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -8,12 %/+106,74 % bedeutet.