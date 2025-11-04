Monatszahler Realty Income: Darum dürfte die Dividende weiter steigen

Vielen Anlegerinnen und Anlegern gilt Europa abgeschrieben: Im Rennen um KI und andere Zukunftstechnologien abgehängt, bei Importen wie bei Exporten gleichermaßen abhängig von den Supermächten USA und China – dazu bürokratisch behäbig und aufgrund hoher Lohn- und Energiekosten als ein investitionsfeindliches Umfeld angesehen.

Beim US-Immobilieninvestitionsfonds Realty Income, der vielleicht beliebteste und erfolgreichste Monatszahler, scheint man darüber anders zu denken. Das Unternehmen investiert kräftig in den alten Kontinent. Diese Wette scheint, wie die am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen zeigen, aufzugehen. Jetzt will das Management sogar noch mehr Geld für Europa in die Hand nehmen.

Erwartungen übertroffen, Belegungsquote unverändert top

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 10,5 Prozent auf 1,47 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 120 Millionen US-Dollar übertroffen. Realty Income profitierte einerseits von Neuvermietungen sowie andererseits von Mieterhöhungen. Die gegenüber dem Vergleichszeitraum unverändert hohe Belegungsquote von 98,7 Prozent demonstriert eine anhaltend hohe Nachfrage nach den Gewerbeimmobilien des Konzerns.

Die Funds from Operation (FFO) trafen mit 1,07 US-Dollar pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) die Schätzungen des Marktes. Damit verbesserte sich Realty Income gegenüber dem Stand vor 12 Monaten um 8 Cent. Insgesamt erzielte der Konzern auf die Anteilseigner entfallende FFO in Höhe von 981,1 Millionen US-Dollar, während sich der Nettogewinn auf 315,8 Millionen US-Dollar belief – in beiden Fällen deutliche Steigerungen.

Prognose präzisiert, mehr Investitionen in Europa

Seine Prognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen geringfügig angepasst. Nach bislang 4,24 bis 4,28 US-Dollar pro Aktie werden nun bereinigte FFO (AFFO) in Höhe von 4,25 bis 4,27 US-Dollar erwartet. Die Mittelpunktschätzung liegt damit um einen Cent niedriger als die Konsensschätzung.

Dafür erhöhte Realty Income seine Investitionsprognose von 5,0 auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Erneut soll dabei der europäische Markt im Vordergrund stehen. CEO Sumit Roy gab dazu auf der Bilanzpressekonferenz an: "Die europäischen Investitionsgelegenheiten schneiden auf einer risikobereinigten Basis weiterhin besser ab als die in den USA, wo sich das Marktumfeld für kleinere Geschäfte verschlechtert hat" – ein Hinweis auch auf die schwache wirtschaftliche Entwicklung abseits von KI-Investitionen.

Die Belegungsquote sieht Realty Income zum Jahresende bei 98,5 Prozent und damit etwas unter der aktuellen, während die flächenbereinigten Mieten um 1 Prozent steigen sollen.

Aktie braucht sich vor der Gesamtmarktentwicklung nicht zu verstecken

Aufgrund des geringen Handelsvolumens sowohl in der Nach- als auch in der Vorbörse sind Kursreaktionen hier nicht aussagekräftig. Tatsächlich beendete Realty Income den erweiterten Handel fast unverändert.

Gegenüber dem Jahreswechsel stand am Montagabend ein Plus von knapp 9 Prozent zu Buche. Wird die Dividende mitberücksichtigt, lieferte der US-REIT eine Gesamtperformance von 14,8 Prozent – das ist gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 konkurrenzfähig. Umso attraktiver erscheint die Aktie von Realty Income, wenn die sehr viel geringere Volatilität mitgedacht wird.

Fazit: Weiterhin eine der besten Adressen für zuverlässige Dividenden

Die am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen sprechen dafür, dass der Kursanstieg von Realty Income mittel- und langfristig weitergehen dürfte. Der vorsichtige Ansatz des Unternehmens garantiert auch in einem für Einzelhändler zunehmend schwierigen Umfeld eine hohe Belegungsquote und steigende Mieten. Gleichzeitig werden die Aktivitäten auf dem europäischen Markt hochgefahren – das sorgt für Wachstum auch bei den Neuabschlüssen.

Auf Basis der unternehmenseigenen FFO-Prognose ist die Aktie mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 13,7 bewertet. Das liegt um rund 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, gleichzeitig ist die Dividendenrendite mit 5,6 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Die Ausschüttungsquote von derzeit 75,9 Prozent lässt außerdem Raum für weitere Anhebungen und eine Fortsetzung der Wachstumshistorie von inzwischen 31 Jahren. Hier dürfte also nicht nur der Kurs, sondern auch die Dividende weiter steigen. Damit bleibt Realty Income eine der Top-Adressen für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Realty Income Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 58,20EUR auf NYSE (04. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.