Milliarden-Deal: Apollo steigt bei Windpark-Projekt ein

Ørsted entwickelt weltweit acht große Offshore-Windprojekte. Das Hornsea 3 Projekt, das sich 160 Kilometer vor der Küste von Yorkshire, Großbritannien befindet, ist eines davon. Die Summe für dieses Projekt ist für Ørsted von besonderer Bedeutung, da das Unternehmen kürzlich mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen hatte.

Um die steigenden Kosten und politischen Herausforderungen im Bereich der erneuerbaren Energien zu bewältigen, ist diese Transaktion für Ørsted enorm wichtig. Mit der Milliardensumme kann das Unternehmen die verbleibenden Baukosten des Projekts finanzieren, das eine Kapazität von 2,9 Gigawatt haben wird und bis Ende 2027 fertiggestellt sein soll.

Nach Aussagen von Trond Westlie, CFO von Ørsted wird Apollo nebem dem Kapital auch Infrastrukturkompetenz in das Projekt mit einbringen. Apollo hat damit nach Deals mit RWE und Hinkley Point C den nächsten Energieinfrastruktur-Deal abgeschlossen und damit 2025 bereits 17 Milliarden US-Dollar in europäische Energieinfrastrukturprojekte investiert.

Nach aussagen von Leslie Mapondera (Apollo) möchte das Unternehmen langfristige und flexible Kapitallösungen bieten. Das Projekt Hornsea 3 hat ein Investitionsvolumen von ca. 9,37 Milliarden Euro und soll mehr als drei Millionen britische Haushalte mit Strom versorgen. Der Vertragsabschluss wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung noch vor Jahresende erwartet.

Ørsted behält die Verantwortung für Bau und Betrieb des Projekts. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die zuvor veröffentlichte EBITDA-Prognose des Unternehmens für 2025 oder das erwartete Bruttoinvestitionsniveau für das Jahr.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 15,62EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.

