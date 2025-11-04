    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    445 Aufrufe 445 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax dürfte Gewinne vom Montag wieder abgeben

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vor Handelsbeginn fast ein Prozent niedriger.
    • Nervosität an asiatischen Börsen spürbar.
    • Warnungen vor hohen Bewertungen und Korrektur.
    DAX-FLASH - Dax dürfte Gewinne vom Montag wieder abgeben
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursgewinne vom Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt könnten am Dienstag schon wieder Makulatur sein. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn knapp ein Prozent niedriger auf 23.935 Zähler. Die jüngste Hängepartie an der Marke von 24.000 Punkten geht somit weiter.

    Mit den zu erwartenden Verlusten würde sich der Dax den Vorgaben von den asiatischen Börsen anschließen. In Tokio, Shanghai und Seoul gaben die Kurse nach. "An Asiens Börsen ist die Nervosität förmlich greifbar. Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienbörsen und einer möglichen Korrektur würden lauter./bek/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Dax dürfte Gewinne vom Montag wieder abgeben Die Kursgewinne vom Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt könnten am Dienstag schon wieder Makulatur sein. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn knapp ein Prozent niedriger auf 23.935 Zähler. Die …