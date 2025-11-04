Osisko Development verstärkt sein technisches Team mit einem Vizepräsidenten für Exploration

Montreal, Québec, 3. November 2025 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-secures-financing ... -) („Osisko Development” oder das „Unternehmen”) freut sich, die Ernennung von Herrn Scott Smith zum Vice President, Exploration mit Wirkung zum 1. November 2025 bekannt zu geben. Herr Smith wechselt von Prime Mining Corp., wo er zuletzt als Executive Vice President, Exploration tätig war, bis zum Erwerb des Unternehmens durch Torex Gold Resources Inc. im Oktober 2025.

„Wir freuen uns sehr, unser Explorationsteam mit der Ernennung von Scott zu verstärken. Er bringt über 30 Jahre umfassende Erfahrung im Bergbausektor mit, hat an Projekten aus dem gesamten Entwicklungsspektrum gearbeitet und ergänzt unser Team mit zusätzlichen Fähigkeiten, um das enorme Explorationspotenzial des Cariboo-Goldprojekts und unserer anderen Grundstücke voranzutreiben“, kommentierte Chris Lodder, President.

Herr Scott Smith ist ein registrierter professioneller Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bergbauproduktion, Exploration und fortgeschrittene Bergbauprojekte in Kanada, Mexiko, Peru, Chile und den Vereinigten Staaten. Herr Smith war mehr als 18 Jahre lang in leitenden Managementpositionen tätig und leitete geologische Teams sowohl in der Bergbauproduktion als auch in der Exploration in ganz Nord- und Südamerika, darunter aktive Bergwerke, Brachflächen und Greenfield-Projekte. Zuletzt war er als Executive Vice President of Exploration bei Prime Mining Corp. tätig, wo er die Strategien zur Ressourcenerweiterung und Exploration für das Los Reyes-Projekt in Mexiko leitete, ein bedeutendes Ressourcenwachstum erzielte und zum erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an Torex Gold Resources Inc. beitrug. Zuvor war er Chief Geologist bei Gibraltar Mines Ltd. (2015-2021), einem großen Kupfer-Molybdän-Betrieb im Zentrum von British Columbia, Kanada. Zu Beginn seiner Karriere leitete er Explorationsteams für Teck Resources Limited in Chile und Argentinien und leitete Bezirksgeologieteams bei Newmont Corporation in Minera Yanacocha in Peru. Außerdem war er fünf Jahre lang in operativen Funktionen bei Compañía Minera Antamina in Peru tätig und trug zur Inbetriebnahme und Betriebsgeologie der Mine bei. Herr Smith hat einen B.Sc. in Geologie von der University of Alberta und ist registrierter Professional Geologist (P.Geo.) bei APEGA in Kanada.