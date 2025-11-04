    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    NORMA Group: Erfolgreiches Q3 2025 trotz schwieriger Bedingungen

    Die NORMA Group kämpft mit einem Umsatzrückgang und sinkendem EBIT, während neue Führungskräfte und regionale Anpassungen die Zukunft gestalten.

    NORMA Group: Erfolgreiches Q3 2025 trotz schwieriger Bedingungen
    Foto: NORMA Group
    • Umsatz der NORMA Group im dritten Quartal 2025 sank um 4,3 % auf 197,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal.
    • Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) fiel um 49,4 % auf 3,8 Millionen Euro, mit einer EBIT-Marge von 1,9 %.
    • Neue Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger seit 1. November 2025 im Amt.
    • Rückgang der Nachfrage aus der Autoindustrie in Europa und Amerika, während der Bereich Industry Applications in Amerika leicht wuchs.
    • Im Neunmonatszeitraum Januar bis September 2025 verzeichnete die NORMA Group einen Umsatzrückgang von 6,7 % auf 631,8 Millionen Euro.
    • Eine Wertberichtigung von 50 Millionen Euro wurde für die Region EMEA vorgenommen, um die Wachstumserwartungen anzupassen.

    Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,890EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,50 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.552,69PKT (-1,12 %).


    NORMA Group

    -0,50 %
    -4,40 %
    -7,76 %
    -9,26 %
    +7,66 %
    -13,44 %
    -50,18 %
    -71,38 %
    -33,86 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
