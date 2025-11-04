NORMA Group: Erfolgreiches Q3 2025 trotz schwieriger Bedingungen
Die NORMA Group kämpft mit einem Umsatzrückgang und sinkendem EBIT, während neue Führungskräfte und regionale Anpassungen die Zukunft gestalten.
Foto: NORMA Group
- Umsatz der NORMA Group im dritten Quartal 2025 sank um 4,3 % auf 197,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal.
- Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) fiel um 49,4 % auf 3,8 Millionen Euro, mit einer EBIT-Marge von 1,9 %.
- Neue Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger seit 1. November 2025 im Amt.
- Rückgang der Nachfrage aus der Autoindustrie in Europa und Amerika, während der Bereich Industry Applications in Amerika leicht wuchs.
- Im Neunmonatszeitraum Januar bis September 2025 verzeichnete die NORMA Group einen Umsatzrückgang von 6,7 % auf 631,8 Millionen Euro.
- Eine Wertberichtigung von 50 Millionen Euro wurde für die Region EMEA vorgenommen, um die Wachstumserwartungen anzupassen.
Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,890EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,50 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.552,69PKT (-1,12 %).
-0,50 %
-4,40 %
-7,76 %
-9,26 %
+7,66 %
-13,44 %
-50,18 %
-71,38 %
-33,86 %
