FMC überrascht im Quartal
Starkes organisches Wachstum und Einsparungen
- FMC überrascht mit starkem Q3-Ergebnis und Wachstum
- Gewinn stieg um 29% auf 275 Millionen Euro an
- Prognose für 2025: hoher Gewinnanstieg erwartet
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Trotz einer weiterhin schleppenden Entwicklung in seinem wichtigen US-Geschäft hat der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC ) im dritten Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. "Wir sind im Jahr 2025 auf einem hervorragenden Weg, unsere Versprechen zu erfüllen", sagte Konzernchefin Helen Giza laut Mitteilung vom Dienstag in Bad Homburg und bestätigte die Jahresziele.
Die Prognose für 2025 sieht unter anderem im Tagesgeschäft einen Gewinnanstieg um bestenfalls einen hohen Zwanziger-Prozentbereich vor. In den drei Monaten bis Ende September war das hier maßgebliche operative Ergebnis abseits von Sondereffekten im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 574 Millionen Euro gestiegen. Und unter dem Strich schwoll der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 29 Prozent auf 275 Millionen Euro an. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger erwartet. Und auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von drei Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Euro besser als gedacht; organisch wies FMC ein Erlösplus von zehn Prozent aus. In den USA blieb das organische Behandlungswachstum mit 0,1 Prozent hingegen weiterhin verhalten./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 45,73 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 13,79 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -22,71 %/+15,94 % bedeutet.