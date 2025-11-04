    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    FMC überrascht im Quartal

    Starkes organisches Wachstum und Einsparungen

    Für Sie zusammengefasst
    • FMC überrascht mit starkem Q3-Ergebnis und Wachstum
    • Gewinn stieg um 29% auf 275 Millionen Euro an
    • Prognose für 2025: hoher Gewinnanstieg erwartet
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Trotz einer weiterhin schleppenden Entwicklung in seinem wichtigen US-Geschäft hat der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC ) im dritten Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. "Wir sind im Jahr 2025 auf einem hervorragenden Weg, unsere Versprechen zu erfüllen", sagte Konzernchefin Helen Giza laut Mitteilung vom Dienstag in Bad Homburg und bestätigte die Jahresziele.

    Die Prognose für 2025 sieht unter anderem im Tagesgeschäft einen Gewinnanstieg um bestenfalls einen hohen Zwanziger-Prozentbereich vor. In den drei Monaten bis Ende September war das hier maßgebliche operative Ergebnis abseits von Sondereffekten im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 574 Millionen Euro gestiegen. Und unter dem Strich schwoll der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 29 Prozent auf 275 Millionen Euro an. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger erwartet. Und auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von drei Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Euro besser als gedacht; organisch wies FMC ein Erlösplus von zehn Prozent aus. In den USA blieb das organische Behandlungswachstum mit 0,1 Prozent hingegen weiterhin verhalten./tav/stk

    Fresenius Medical Care

    +1,26 %
    -1,42 %
    +0,24 %
    +5,96 %
    +24,88 %
    +61,97 %
    -30,29 %
    -44,18 %
    +142,31 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 45,73 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 13,79 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -22,71 %/+15,94 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
