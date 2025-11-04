ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 13,50 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel für Aixtron auf 13,50 Euro an.
- Einstufung bleibt "Neutral", Analyst sieht negative Trends.
- Aktien könnten stagnieren, bis Markt für Chips sich erholt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 13,40 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Craig McDowell strich am Montagabend in seinem Resümee des jüngsten Quartalsberichts angesichts nun angepasster Zielsetzungen den Stempel "Negative Catalyst Watch" für die Aktien des Chipausrüsters. Er bleibt allerdings an der Seitenlinie. Die Aktien könnten durchaus noch einige Zeit "Wasser treten", bis wieder richtig Leben in den Kernmarkt der Energiemanagement-Chips komme. Auch im Bereich Optoelektronik brauche es noch mehr Vertrauen in stabile Trends./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 15,61 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +19,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,57 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -16,57 %/-3,74 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 13,50 Euro
