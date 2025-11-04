JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 13,50 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 15,61 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +19,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,57 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -16,57 %/-3,74 % bedeutet.