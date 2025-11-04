Blue Cap AG: Starke Bilanz & Wachstum nach con-pearl-Verkauf 2025
Die Blue Cap AG zeigt im dritten Quartal 2025 eine beeindruckende finanzielle Stabilität mit einem Adjusted EBITDA von 5,3 Mio. Euro und einer verbesserten Marge von 5,3 %. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 97,3 Mio. Euro bleibt der Ausblick positiv. Der Vorstand hält an den ambitionierten Zielen fest und setzt auf gezielte Akquisitionen für weiteres Wachstum.
Foto: Blue Cap AG
- Adjusted EBITDA der Blue Cap AG betrug im dritten Quartal 2025 5,3 Mio. Euro, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Die Adjusted EBITDA-Marge verbesserte sich auf 5,3 % im Vergleich zu 4,9 % im Vorjahresquartal.
- Der Konzernumsatz lag bei 97,3 Mio. Euro, was unter dem Vorjahresniveau von 103,6 Mio. Euro liegt.
- Die finanzielle Lage der Blue Cap AG ist stark, mit einem Nettoverschuldungsgrad von unter null Jahren zum 30. September 2025.
- Der Vorstand bestätigt die Umsatzprognose für 2025 zwischen 120 und 140 Mio. Euro sowie eine Adjusted EBITDA-Marge von 5,0 bis 6,0 %.
- Der Fokus der M&A-Aktivitäten bleibt auf Akquisitionen, um weiteres Wachstum zu ermöglichen.
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,50 % im
Minus.
0,00 %
-0,99 %
-4,76 %
+12,36 %
+17,65 %
-14,16 %
+31,58 %
+223,62 %
+671,60 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte