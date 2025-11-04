Nemetschek verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 98,55 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 11,85 Mrd..

Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von -2,87 %/+53,47 % bedeutet.