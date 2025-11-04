Nordex steigert Gewinn kräftig

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,02 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +9,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,14 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -30,56 %/+23,46 % bedeutet.