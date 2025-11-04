    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    Nordex steigert Gewinn kräftig

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex erzielt Q3-Gewinn von 52 Millionen Euro.
    • Vorjahr: Gewinn lag bei nur 4 Millionen Euro.
    • Jahresprognose für Ebitda-Marge angehoben.
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September auf knapp 52 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor betrug der Gewinn knapp 4 Millionen Euro. Die Kennziffern aus dem Tagesgeschäft bestätigte der MDax-Konzern, nachdem er bereits Ende Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose für die Marge für den operativen Gewinn (Ebitda) angehoben hatte. Diese soll sich 2025 nun zwischen 7,5 und 8,5 Prozent bewegen, statt wie zuvor erwartet zwischen 5 und 7 Prozent. Die übrigen Elemente der Jahresprognose ließ Nordex unverändert. Wie ebenfalls bekannt, lag der Auftragseingang im dritten Quartal bei 2,2 Gigawatt./lew/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,02 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +9,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,14 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -30,56 %/+23,46 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
