    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Verluste erwartet

    • Dax startet im Minus, Kursrückgang um 1% erwartet.
    • US-Märkte uneinheitlich, Dow verliert, Nasdaq steigt.
    • Asiatische Börsen unter Druck, Nikkei fällt um 1,1%.
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Die Kursgewinne vom Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt könnten am Dienstag schon wieder Makulatur sein. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn knapp ein Prozent niedriger auf 23.935 Zähler. Die jüngste Hängepartie an der Marke von 24.000 Punkten geht somit weiter. Mit den zu erwartenden Verlusten würde sich der Dax den Vorgaben von den asiatischen Börsen anschließen. In Tokio, Shanghai und Seoul gaben die Kurse nach. "An Asiens Börsen ist die Nervosität förmlich greifbar. Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienbörsen und einer möglichen Korrektur würden lauter.

    USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Die US-Aktienmärkte sind uneinheitlich in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologietitel an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 0,48 Prozent tiefer bei 47.3336,68 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,17 Prozent auf 6.851,97 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,44 Prozent auf 25.972,94 Punkte nach oben. Damit näherte sich der technologielastige Index seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei 26.182 Punkten. An den Weltbörsen bleibt das Trendthema Künstliche Intelligenz in aller Munde - mit immer neuen Vereinbarungen, die die großen US-Konzerne international abschließen. Dies setzte sich am Montag mit weiteren milliardenschweren Partnerschaften fort.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag unter Druck gestanden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 1,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen fiel um 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt um 0,4 Prozent nach.

    ^
    DAX 24132,41 0,73%
    XDAX 24117,03 0,63%
    EuroSTOXX 50 5679,25 0,30%
    Stoxx50 4765,55 0,23%

    DJIA 47336,68 -0,48%
    S&P 500 6851,97 0,17%
    NASDAQ 100 25972,94 0,44%

    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,25 0,09% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1513 -0,06%
    USD/Yen 153,72 -0,31%
    Euro/Yen 176,99 -0,36%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 104.468 -1,95%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 64,69 -0,20 USD
    WTI 60,87 -0,18 USD
    °

    /mis




