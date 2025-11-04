    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircus AktievorwärtsNachrichten zu Circus
    Circus gründet Defence SE: Neuer Schub für KI-Robotik & Infrastruktur

    Circus SE, ein globaler Technologieführer, startet mit Circus Defence SE eine neue Ära der autonomen KI-Robotik im Verteidigungssektor.

    Foto: adobe.stock.com
    • Circus SE gründet die Tochtergesellschaft Circus Defence SE zur Fokussierung auf autonome KI-Robotik im Verteidigungssektor.
    • Die neue Gesellschaft soll das Produktportfolio über die autonome Truppenversorgung hinaus erweitern.
    • Zukünftige Entwicklungsfelder umfassen autonome medizinische Versorgungseinheiten und Logistiksysteme für Truppen.
    • Circus Defence wird mobile, containerisierte KI-Robotiksysteme für schnellen Aufbau und minimalen Personalaufwand entwickeln.
    • Das Unternehmen plant, strategische Investoren zu gewinnen und einen möglichen Börsengang zu prüfen.
    • Circus SE ist ein globaler Technologieführer im Bereich Dual-Use-KI-Robotik mit Hauptsitz in München.

    Der Kurs von Circus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,150EUR das entspricht einem Plus von +1,76 % seit der Veröffentlichung.


    Circus

    -1,32 %
    +18,04 %
    +45,86 %
    +53,69 %
    +15,66 %
    +1.700,00 %
    ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
