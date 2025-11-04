R. STAHL: Zahlen enthüllt – Nachfrage bleibt zögerlich
R. STAHL steht vor Herausforderungen mit sinkenden Umsätzen, zeigt jedoch im dritten Quartal positive EBITDA-Entwicklungen, während globale Unsicherheiten die Investitionen belasten.
- R. STAHL verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Rückgang des Auftragseingangs um 6,7 % auf 238,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Umsatz von R. STAHL sank in den ersten neun Monaten 2025 um 12,1 % auf 229,8 Mio. €, wobei alle Absatzmärkte Rückgänge verzeichneten.
- Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg im dritten Quartal um 28,8 % auf 11,3 Mio. €, sank jedoch in den ersten neun Monaten insgesamt um 28,0 % auf 20,2 Mio. €.
- Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Konzernumsatz zwischen 320 Mio. € und 330 Mio. € sowie ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 25 Mio. € und 30 Mio. €.
- Die weltwirtschaftliche Lage und Unsicherheiten durch mögliche Handelskonflikte beeinflussen die Investitionsentscheidungen der Kunden negativ, was sich auf das Geschäft von R. STAHL auswirkt.
- Der Free Cashflow war in den ersten neun Monaten 2025 mit -12,6 Mio. € rückläufig, und die Eigenkapitalquote verringerte sich zum 30. September 2025 auf 25,1 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei R. Stahl ist am 04.11.2025.
Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im
Minus.
45 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,600EUR das entspricht einem Minus von -0,95 % seit der Veröffentlichung.
-1,90 %
-5,49 %
-12,92 %
-6,63 %
-18,42 %
+13,97 %
-22,11 %
-44,96 %
-13,29 %
