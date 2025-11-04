Elmos Semiconductor: Starker Free Cashflow & Auftragsboom in Q3 2025
Elmos Semiconductor SE präsentiert im dritten Quartal 2025 beeindruckende Zahlen: Trotz Umsatzrückgangs zeigt sich eine verbesserte EBIT-Marge und ein optimistischer Ausblick auf das Jahresende.
Foto: Elmos Semiconductor SE
- Elmos Semiconductor SE erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 140,8 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorquartal darstellt.
- Die EBIT-Marge betrug 22,5%, und das EBIT lag bei 31,7 Mio. Euro, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal darstellt.
- Der bereinigte Free Cashflow betrug 32,5 Mio. Euro, was 23,1% des Umsatzes entspricht und eine positive Entwicklung zeigt.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatz von 580 Mio. Euro ± 20 Mio. Euro und eine EBIT-Marge in der unteren Hälfte der Prognosespanne von 23% ± 3%-Punkte erwartet.
- Elmos hat die Prognose für den bereinigten Free Cashflow auf 10% ± 2%-Punkte des Umsatzes erhöht, was eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Schätzung darstellt.
- Der Auftragseingang zeigt positive Entwicklungen, und das Unternehmen ist optimistisch für das Schlussquartal und das kommende Jahr.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Elmos Semiconductor ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 82,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,30 % im
Plus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 82,00EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.552,69PKT (-1,12 %).
0,00 %
-5,27 %
-6,50 %
-9,81 %
+36,38 %
+60,45 %
+295,50 %
+482,65 %
+260,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte