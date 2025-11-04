Brennstoffzellenspezialist SFC Energy erhält Auftrag über 7,5 Millionen Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 16.571 auf Ariva Indikation (03. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -6,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,20 %.

Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 269,07 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +16,58 %/+36,01 % bedeutet.