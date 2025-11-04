Brennstoffzellenspezialist SFC Energy erhält Auftrag über 7,5 Millionen Euro
- Folgeauftrag über 7,5 Millionen Euro erhalten.
- Langjähriger Kunde aus Sicherheits- und Überwachungsdiensten.
- Umsatzprognose für 2025: 146,5 bis 161 Millionen Euro.
BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen Kunden aus dem Bereich der Standort-Sicherheits- und Überwachungsdienste erhalten. Die Bestellung habe ein Volumen von 7,5 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zum Vergleich: Für 2025 strebt SFC einen Umsatz zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro an./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 16.571 auf Ariva Indikation (03. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um -6,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,20 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 269,07 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der SFC Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +16,58 %/+36,01 % bedeutet.