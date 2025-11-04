    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSDAX IndexvorwärtsNachrichten zu SDAX
    Brennstoffzellenspezialist SFC Energy erhält Auftrag über 7,5 Millionen Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Folgeauftrag über 7,5 Millionen Euro erhalten.
    • Langjähriger Kunde aus Sicherheits- und Überwachungsdiensten.
    • Umsatzprognose für 2025: 146,5 bis 161 Millionen Euro.
    Brennstoffzellenspezialist SFC Energy erhält Auftrag über 7,5 Millionen Euro
    Foto: michael gottschalk - picture alliance/photothek

    BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen Kunden aus dem Bereich der Standort-Sicherheits- und Überwachungsdienste erhalten. Die Bestellung habe ein Volumen von 7,5 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zum Vergleich: Für 2025 strebt SFC einen Umsatz zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro an./mis/zb

