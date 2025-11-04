BARCLAYS stuft Hermes auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2510 auf 2310 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend zwar etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Bei Hermes sieht sie allerdings vergleichsweise wenig Kurstreiber und setzt eher neu auf Moncler. Bei Hermes dürfte sich die Umsatz-Outperformance 2026 etwas verringern./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 2.088EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2310
Kursziel alt: 2510
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
