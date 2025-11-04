105 0 Kommentare Mayr-Melnhof Karton: Spannende Q3-Ergebnisse 2025 veröffentlicht!

Das „Fit-For-Future” Programm zeigt beeindruckende Erfolge und treibt die nachhaltige Ergebnisverbesserung voran. Trotz herausfordernder Marktbedingungen stieg das bereinigte Ergebnis um 20,3 %, während der Periodenüberschuss auf 166,5 Mio. EUR kletterte, unterstützt durch einen Einmalertrag aus dem Verkauf der TANN Gruppe.

