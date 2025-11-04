Mayr-Melnhof Karton: Spannende Q3-Ergebnisse 2025 veröffentlicht!
Das „Fit-For-Future” Programm zeigt beeindruckende Erfolge und treibt die nachhaltige Ergebnisverbesserung voran. Trotz herausfordernder Marktbedingungen stieg das bereinigte Ergebnis um 20,3 %, während der Periodenüberschuss auf 166,5 Mio. EUR kletterte, unterstützt durch einen Einmalertrag aus dem Verkauf der TANN Gruppe.
- Erfolgreiches Hochfahren des „Fit-For-Future” (FFF) Programms zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung
- Bereinigtes betriebliches Ergebnis stieg um 20,3 %; ohne TANN um 32,4 %
- Anhaltend schwierige Marktbedingungen durch schwache Konsumnachfrage und Überkapazitäten
- Periodenüberschuss erhöhte sich von 52,3 Mio. EUR auf 166,5 Mio. EUR
- Einmalertrag aus dem Verkauf der TANN Gruppe in Höhe von rund 127 Mio. EUR
- Konzernumsatzerlöse sanken leicht auf 2.979,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Mayr-Melnhof Karton lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,81 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 80,30EUR das entspricht einem Minus von -0,31 % seit der Veröffentlichung.
+1,38 %
0,00 %
-1,58 %
+9,02 %
0,00 %
-46,92 %
-43,36 %
-23,90 %
+223,31 %
