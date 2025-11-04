Abwärtstrend anvisiert

Unterdessen hat das Wertpapier einen soliden Wochenauftakt hingelegt und sich direkt über den 50-Tage-Durchschnitt (EMA 50) an einen seit Ende August bestehenden Abwärtstrend um 32,30 Euro herangetastet. Die Konsolidierung der letzten Wochen könnte damit einen baldigen Abschluss finden und ein neuerliches Kaufsignal generieren. Hierzu müsste die Commerzbank-Aktie auf Tagesbasis sehr überzeugend über 32,85 Euro ausbrechen, damit im Anschluss Kurspotenzial auf 33,88 Euro und darüber in den Bereich einer Ende August gerissenen Kurslücke um 34,87 Euro generiert werden kann. Kurzzeitige Rücksetzer enden im Idealfall am EMA 50 oder der Horizontalunterstützung von 30,89 Euro. Erst darunter dürften sich die Anzeichen für eine weitere Korrektur zurück auf das Oktobertief um 29,00 Euro sichtlich verdichten.

Die Commerzbank steht seit dem Einstieg des italienischen Konkurrenten UniCredit im vergangenen Jahr unter Druck, die Kosten zu senken und die Rendite zu erhöhen. Deshalb verhandeln die Frankfurter mit dem Eigentümer des Commerzbank-Towers über geringere Mieten und ließen darüber hinaus verlautbaren, im Zuge der Sparanstrengungen etwa 3300 Stellen in Deutschland abbauen zu wollen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position über 32,85 Euro eröffnen , Stopp unter 30,95 Euro platzieren. Kursziele 33,88/34,87 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4Q0J Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,40 - 2,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,7343 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 29,7343 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,09 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 34,87 Euro Hebel: 13,06 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2TL5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,62 - 2,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 34,686 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 34,686 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,09 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,96 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.