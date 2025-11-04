Micron markiert neues All Time High

US-Technologiewerte sind augenscheinlich außer Rand und Band geraten und markieren nahezu alltäglich neue Bestmarken. Hierzu kann sich auch das Wertpapier von Micron Technology einreihen und stieg zu Beginn dieser Woche auf ein frisches Rekordhoch bei 237,62 US-Dollar, womit das dritte große Kursziel, bestehend aus dem 241,4 % Fibonacci-Extension-Retracement, mit Leichtigkeit überwunden werden konnte. Dies eröffnet auf Sicht der nächsten Tage weiteres Kurspotenzial auf nun 266,47 US-Dollar und würde sich für ein Long-Engagement noch anbieten. Dennoch sollte die Gefahr von scharfen Rücksetzern nicht gänzlich außer Acht gelassen werden, bestehende Positionen sind nun durch eine merkliche Stopp-Anhebung im Vergleich zur letzten technischen Besprechung vom 1. Oktober 2025 vorzunehmen. Auf der Unterseite dürfte die Aktie aus technischer Sicht erst unterhalb von 214,23 US-Dollar in eine längere Konsolidierung mit Zielen bei 198,38 und darunter im Bereich von 184,44 US-Dollar übergehen. Solange die Musik also spielt, sollte man hierzu auch tanzen.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 237,07 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 222,35 US-Dollar platzieren. Kursziel 266,47 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar)

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4SJH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,94 - 1,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 214,5644 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 214,5644 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 237,07 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 266,47 US-Dollar Hebel: 10,59 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU34TV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,22 - 2,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 261,6685 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 261,6685 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 237,07 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,18 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

