24.000 Zähler verteidigt, aber...

Zwar bildet die Rückkehr in den ursprünglichen Abwärtstrend, bestehend seit dem 11. Juli, per se noch keine nachhaltige Trendumkehr, dennoch tut sich das heimische Leitbarometer mit einem Anstieg mindestens über die Nackenlinie der zuvor ausgebildeten SKS-Formation um 24.350 Punkten sichtlich schwer. Zwar erreichte der DAX am Montag ein Kursplus von 0,73 Prozent, musste aber einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder abgeben und rutschte in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts ab. Mit dem neuen Monat tun sich an den Märkten aber auch wieder neue Chancen auf, bis einschließlich April steht die Saisonalität gewöhnlich zugunsten bullischer Marktteilnehmer. Darüber hinaus vermittelt der Gebert-Indikator per November weiterhin das Gefühl eines Kaufsignals. Der Gebert-Indikator verharrt im November bei zwei Punkten. Anleger, die dem Gebert-System folgen, bleiben demnach im DAX investiert. Ein Verkaufssignal in den kommenden Monaten ist dadurch unwahrscheinlich. Einen Punkt erhält der Indikator durch die letzte Leitzinsabsenkung durch die EZB, einen weiteren durch die nun frisch gestartete positive Saisonalität für Aktienmärkte. Durch das höhere Wechselkursverhältnis Euro zum US-Dollar und der Inflationsrate können dem Indikator dagegen keine Punkte zugerechnet werden.

Kurzfristig und auf Sicht nur weniger Tage droht dem DAX weiterhin Korrekturpotenzial auf 23.845 und darunter 23.600 Punkte, sofern das Vorwochentief bei 23.922 Punkten auf Tagesschlusskursbasis aufgegeben wird. Auf der Oberseite gilt es weiterhin das Niveau von mindestens 24.350 Punkten nachhaltig zu überwinden, damit ein neuerlicher Kursschub an das Oktober- und Rekordhoch bei 24.771 Punkten generiert werden kann. Eine überschießende Welle könnte darüber bis auf 24.961 Punkte heranreichen und könnte die Konsolidierung der letzten Monate endgültig zum Abschluss bringen. Vorläufig muss man sich aber mit der äußerst unangenehmen Seitwärtsphase und fast täglich ändernden Vorzeichen begnügen.