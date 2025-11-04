    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. David Dai hob am Montag hervor, dass das Geschäft mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2026 der klare Wachstumstreiber für den Chipkonzern sein sollte. Für den Moment glaubt er angesichts jüngster Branchenerkenntnisse, dass die Geschäfte mit Automobil- und Industrie-Halbleitern jeweils ihren Tiefpunkt erreicht haben./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 20:03 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:30 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 34,16EUR auf Tradegate (04. November 2025, 07:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: David Dai
    Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 48
    Kursziel alt: 49
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00, was eine Steigerung von +38,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. David Dai hob am Montag hervor, dass das Geschäft mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2026 der klare …