BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. David Dai hob am Montag hervor, dass das Geschäft mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2026 der klare Wachstumstreiber für den Chipkonzern sein sollte. Für den Moment glaubt er angesichts jüngster Branchenerkenntnisse, dass die Geschäfte mit Automobil- und Industrie-Halbleitern jeweils ihren Tiefpunkt erreicht haben./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 20:03 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 34,16EUR auf Tradegate (04. November 2025, 07:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



