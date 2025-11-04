    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    rankeffect digital GmbH / Nach Insolvenz: Linkbuilding Agentur seo2b ...

    Für Sie zusammengefasst
    • detailM GmbH meldet Insolvenz, 160 Mitarbeiter betroffen.
    • seo2b wird von rankeffect in Asset Deal übernommen.
    • OffPage-Optimierung bleibt zentral für seo2b's Zukunft.

    Nach Insolvenz: Linkbuilding Agentur seo2b wird durch Münchner Agentur rankeffect in Form eines Asset Deals übernommen (FOTO) München (ots) - Die Agenturgruppe detailM GmbH, zu der neben dem Affiliate-Netzwerk belboon auch die SEO Agentur seo2b GmbH zählte, beschäftigte zuletzt rund 160 Mitarbeiter. Im April diesen Jahres meldete die Gruppe Insolvenz an.

    Einstige Erfolgsgeschichte

    Die seo2b GmbH mit Sitz in Trier wurde bereits im Jahre 2013 gegründet und entwickelte sich über die Jahre zu einer der führenden Agenturen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Im Jahr 2018 übernahm die ARCUS Capital AG gemeinsam mit Co-Investoren, die Mehrheit an der detailM GmbH, zu welcher neben der belboon GmbH auch die neu erworbene seo2b GmbH gehörte.

    Im Jahr 2020 übernahm die AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG die Anteile der Arcus Capital AG. Der Private-Equity-Investor wollte mit weiteren Zukäufen den Ausbau des Leistungsportfolios erreichen. So wurde im Jahr 2023 die auf Webdevelopment und E-Commerce spezialisierte Agentur netgrade, mit der Tochter datamints mit Sitz in Nürnberg und Penzberg angeschlossen.

    Die seo2b entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der relevantesten Anbieter in der OffPage-Optimierung (Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung) im deutschsprachigen Raum und zählte über 5.000 Plattformen zum eigenen Portfolio.

    Übernahme nach Insolvenz

    Zu Jahresbeginn geriet die Agenturgruppe detailm in finanzielle Schwierigkeiten und mit ihr die seo2b. Infolgedessen stellte die seo2b GmbH einen Insolvenzantrag. Ende Mai wurde das Insolvenzverfahren eröffnet und Patrick Meyerle von der Münchner Kanzlei PLUTA zum Insolvenzverwalter bestellt.

    Die rankeffect digital GmbH aus München übernimmt die seo2b nun im Wege eines sogenannten Asset Deals.

    Geschäftsführer Julian Strote von rankeffect sagte zur Übernahme: "Die seo2b ist eine der bekanntesten Akteure unserer Branche und hat diese in über 20 Jahren aktiv mitgeprägt. Mit den Veränderungen der vergangenen Monate, sehen wir einen enormen Bedarf an Suchmaschinenoptimierung für bekannte, aber auch neue Suchsysteme wie ChatGPT oder Perplexity. Die OffPage-Optimierung, also der Kernbereich der seo2b, nimmt hierbei eine wichtige Rolle ein. Unser Ziel ist es, die Marke seo2b in optimierter Form, genau dort erfolgreich zu platzieren."

    Pressekontakt:

    Julian Strote
    mailto:julian.strote@rankeffect.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181338/6150850 OTS: rankeffect digital GmbH






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS rankeffect digital GmbH / Nach Insolvenz: Linkbuilding Agentur seo2b ... Die Agenturgruppe detailM GmbH, zu der neben dem Affiliate-Netzwerk belboon auch die SEO Agentur seo2b GmbH zählte, beschäftigte zuletzt rund 160 Mitarbeiter. Im April diesen Jahres meldete die Gruppe Insolvenz an. Einstige Erfolgsgeschichte …