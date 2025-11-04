Kirkstone Metals berichtet über die Due-Diligence-Prüfung zur Akquisition des Uranprojekts Key Lake Road

3. November 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (“Kirkstone“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KSM, FWB: VO0) berichtete heute über den Fortschritt der Due-Diligence-Prüfung des Uranprojekts Key Lake Road (KLR) in der Region Athabasca-Becken im nördlichen Saskatchewan, Kanada.

Nach der Pressemitteilung vom 5. Oktober 2025 führte das Unternehmen eine detaillierte technische, rechtliche und umweltbezogene Bewertung des Projekts KLR fort. Die Verifizierung vor Ort, die Datenerfassung und die geologische Analyse durch ein Drittunternehmen sind bereits weit fortgeschritten. Obwohl kein spezifisches Abschlussdatum genannt wurde, erwartet Kirkstone, seine Prüfarbeiten in Kürze abzuschließen.

Clive Massey, President von Kirkstone, erläuterte: „Der Fortschritt unserer Due-Diligence-Arbeiten in Key Lake Road ist ermutigend. Die Lage des Projekts und die zugrunde liegenden geologischen Gegebenheiten stimmen mit den Strukturkorridoren überein, die historisch gesehen einige der hochgradigsten Uranvorkommen der Welt beherbergen. Wir gehen dabei sorgfältig und diszipliniert vor, um sicherzustellen, dass unsere Bewertung den technischen und Governance-Standards entspricht, die an ein in dieser bedeutenden Jurisdiktion tätiges Unternehmen gestellt werden.“

Kontext im globalen Markt

Kirkstones Prüfung des Projekts KLR geschieht vor dem Hintergrund eines strukturell stärker werdenden Uranmarktes und einer erneuten Bewertung der Rolle von Atomkraft im weltweiten Energiewandel.

Nach der Vorhersage der World Nuclear Association (World Nuclear Fuel Report 2025), soll der Uranbedarf bis zum Jahr 2040 um ungefähr 5–7 % steigen, wobei die Produktion aus bestehenden Minen nur ungefähr 40 % des vorhergesagten Bedarfs decken soll. *1

Die Financial Times berichtete vor Kurzem, dass der „globale Mangel an Uran droht, die Wiederbelebung der Atomenergie zu verlangsamen“, und wies auf die dringende Notwendigkeit neuer Projektentwicklungen und neuer Investitionen in stabilen Jurisdiktionen wie Kanada hin. *2

Gleichzeitig hat der schnell wachsende Elektrizitätsbedarf aus von KI betriebenen Datenzentren die Bedeutung der Notwendigkeit zuverlässiger, kohlenstofffreier Grundlastenergie erneut verdeutlicht. Nach einem Bericht von Investor’s Business Daily sind führende Produzenten im Nuklearsektor, wie z. B. Cameco „in der Position, als eine der wenigen rund um die Uhr erhältlichen Energiequellen mit geringen Emissionen KI-Datenzentren anzutreiben.” *3