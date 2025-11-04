Umwelttechnologien zur kostenlosen Nutzung

Seit jeher entsteht Fortschritt aus der Bereitschaft, Wissen und wichtige Erfindungen einem größeren Kreis zur Verfügung zu stellen. Um ein paar Beispiele zu nennen: Die Freigabe des Patents für den Dreipunkt-Sicherheitsgurt, die Millionen von Menschenleben retten konnte, und die Entscheidung, das World Wide Web für jeden zugänglich zu machen. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist der Austausch von Impfstofftechnologien zur Bewältigung einer globalen Krise.

GÖTEBORG, Schweden, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- SKF stellt die neue Plattform „The Patent Bay" vor. Darüber können Unternehmen Technologien mit nachhaltigen Zielen voranbringen, indem sie anderen ausgewählte eigene Patente kostenlos zur Verfügung stellen.

„Ohne Innovation ist keine nachhaltige Zukunft möglich, und die Geschichte lehrt uns, dass wirklich Bahnbrechendes nur durch einen Austausch entstehen kann. „The Patent Bay" ist unser Ansatz, dieses Potenzial zu nutzen und in der Industrie sowie in der Gesellschaft übergreifende Welleneffekte zu erzeugen", erklärt Rickard Gustafson, CEO von SKF.

Die neue Plattform erscheint zu einem Zeitpunkt, da sich die Einreichungen von Patentanträgen weltweit auf einem Allzeithoch befinden. Laut der Weltorganisation für geistiges Eigentum wurden im Jahr 2023 weltweit 3,55 Millionen Patentanträge eingereicht – mehr als doppelt so viele wie 1995. Dies spiegelt zwar ein starkes Innovationsklima wider, zeigt aber auch die wachsende Herausforderung zur übergreifenden Nutzung dieser Entwicklungen.

„In der heutigen komplexen Welt sind Offenheit und Zusammenarbeit wichtiger denn je. Bei SKF sind wir davon überzeugt, dass Austausch Lösungen ermöglicht. Über" The Patent Bay" möchten wir andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun – weil ein wirklicher Wandel nur gemeinsam erzielt werden kann", hält Rickard Gustafson fest.

Das erste auf der Plattform veröffentlichte Patent umfasst eine für die Luftfahrtindustrie entwickelte Hochleistungslagerlegierung.

„Dieser neue Wälzlagererkstoff ist mit einer kompakteren Form auf größere Belastungen ausgelegt und kann so Hochleistungslagerlösungen für neuartige Triebwerksarchitekturen ermöglichen, mit denen sich Emissionen um bis zu 25 Prozent senken lassen. Gleichzeitig ist diese Technologie der Türöffner für weitere Innovationen, bei denen Effizienz und Nachhaltigkeit im Fokus stehen", kommentiert Arnaud Ruellan, Technology Innovation Manager bei SKF.